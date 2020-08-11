نشرت الفنانة المصرية ” نادية مصطفى ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” علقت من خلاله على مقطع الفيديو الذي نشره الفنان ” أحمد فلوكس ” يوم أمس في تعليقه على وفاة اليوتيوبر ” مصطفى حفناوي ” .

والذي هاجم فيه نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان ” هاني شاكر ” وعددا من الفنانين لم يذكر إسم أحدا منهم ممن قاموا بنعي الشاب الراحل متهما إياهم بعدم مساعدته وأن ما يقومون به الآن ما هو إلا متاجرة بموته .

وكتبت نادية مصطفى في منشورها قائلة : ” شفت الفيس بوك بينعى اليوتيوبر مصطفى حفناوي الله يرحمه يارب ويسكنه فسيح جناته .. وبجد معرفوش ومش عيب إني أول مرة أسمع عنه وأكيد أكيد موت الشباب بيوجع قلب أي إنسان حقيقي وأما أقول معرفوش وأترحم عليه وأقول موته وجعنى مش عيب ولا لقطة باخدها ” .

وتابعت مهاجمة أحمد فلوكس : ” العيب عليك إنت يا فنان .. لأنك إنت اللى عايز تاخد اللقطة مش هانى شاكر والمشهد اللى إنت عملته أوڤر أوى ومنتهى الاستفزاز ” .

وأضافت : ” وملحوظة : مصطفى حفناوى مش عضو فى نقابة المهن الموسيقية فإيه دخل هانى شاكر ؟ ولا هو عضو فى نقابة المهن التمثيلية وكان عايز يمثل ما ساعدتوش حضرتك ليه ” .