” نادين الراسي ” تحرق الإطارات في تظاهرات بيروت وتقول : ” أنا جعت وعليا ديون “

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ” نادين الراسي ” خلال مشاركتها في التظاهرات التي قامت في لبنان منذ يوم أمس في العاصمة بيروت .

وظهرت نادين الراسي في مقطع الفيدو وهي تقوم بإضرام النيران في الإطارات .

وقالت إنها تشارك في الاحتجاجات بسبب ما تعاني منه هي بشكل شخصي من سوء الأوضاع الاقتصادية للبلاد وفرض ضرائب جديدة .

حيث وجهت نادين رسالة إلى المتظاهرين معها قالة : ” احترقنا .. أنا جعت 7 أيام جعت .. وعليَّ ديون والبلد ما بيحميني وما عم يحميكن .. أنا مو أحسن منكم ولا أنتم أحسن مني .. اتبهدلت ومصرف لبنان أخذ بيتي وصرت على الطرقات مش قادرة أستأجر .. وريحة الفساد أقوى بكثير من الريحة اللي عم نشمها ” .

ليتفاعل معها المتظاهرين الذين علت أصواتهم مشجعين ومؤيدين لما تقول .

يذكر أن عددا من نجوم لبنان حرصوا على المشاركة في التظاهرات احتجاجا على فرض الحكومة اللبنانية لمجموعة من الضرائب الجديدة .. وجاء من بينهم نادين نسيب نجيم و وسام بريدي و ماجي بو غصن وغيرهم .