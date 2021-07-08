صدمت الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ متابعيها بتخليها عن شعرها الطويل لتغيّر اللوك معتمدة قصة الشعر الكاريه المتدّرج متوسط الطول مع غرّة والتي أضافت على وجهها إشراقة ومنجتها جاذبية وحيوية لافتة.

وشاركت الراسي مقطع فيديو ، عبر حسابها على انستغرام، بدت فيه وهي عند مصفف الشعر الذي أنهى فص وصبغ وتسريح شعرها وهي جالسة على الكرسي بحماسة للحصول على الإطلالة الجديدة.

وعلقت نادين على الشكل النهائي لتسريحتها في المرآة قائلة: “هيدا شو وكمان غرة!” ، ما أثار حالة من القلق عند مصفف الشعر الذي بدا مذهولا من كلامها وظهر ذلك جليا من خلال تعابير وجهها”.

لتدخل نادين بعدها في نوبة من الضحك عند رؤية ردة فعله مرددة: “كتير حلوة”.

وأبدى المتابعون إعجابهم بهذه التسريحة، متغزلين بها، ومتسائلين في نفس الوقت إن كانت هذه الإطلالة هي لتجسيد شخصية جديدة في عمل درامي.