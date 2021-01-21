حرصت الفنانة اللبنانية نادين الراسي على توجيه التهنئة الى نجلها الاكبر مارك حدشيتي بمناسبة عيد ميلاده وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نادين الراسي مجموعة صور لها ولابنها، عبر حسابها على انستغرام، ظهر في احدها وهو يحملها وعلقت كاتبة: “ينعاد عليك يا إبني اللي ما حملتَك قدّ ما إنت حملتني …. بحبّك يا إمّي وشووو بحبَّك يا سَنَدي … خلّيلي ياك يا إمّي ووصيتي إلك متل كلّ مرّة بتفتح فيا باب البيت “ما تكسرلي ضهري ” يا إمّي يا شمعة هالبيت ونور عيوني انتبه عحالك كرمالي ”.

يذكر ان مارك هو ابن للفنانة نادين الراسي من طليقها حاتم حدشيتي والذي تزوجته في عام 1996 عندما كان عمرها سبعة عشر عاما كما لديها ولدين اخرين هما مارسيل وكارل من طليقها رجل الأعمال والممثل اللبناني جيسكار أبي نادر الذي تزوجته عام 2001 وانفصلت عنه عام 2016.

وقد اثارت صور نادين الراسي مع زوجها تفاعلا من متابعيها حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “أغرب علاقة ام و ابنا بالعالم شي ب سبو بعض عالاعلام شي يتتصور و هو حاملا و مبسوطين. يا جماعة خدوني ع قد عقلاتي حدا يفهمني شو هيدا ”.