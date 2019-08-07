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شاهدوا.. نادين الراسي تعلّق على أزمة وديع الشيخ: “إذا الحمار حمَّلو الذهب بيضلّ حمار”

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nadine elrassi wadie elsheikh

علّقت الممثلة اللبنانية نادين الراسي على فيديو الفنان وديع الشيخ قائلة: ” رأيي إذا الحمار حمَّلوووو ملايين من كيلوغرامات الذَّهب بيضلّ حمار حامِل دهب …”.

وفي التفاصيل، علقت إحدى الصفحات عبر تويتر على صورة لوديع الشيخ بـ ” دخلكن نادين الراسي كانت اولى المدافعات عن الفن وبتحارب الفن الهابط! وين اراضيها مؤخراً؟ “، الأمر الذي دفع بالراسي إلى الرد على طريقتها.
وكان وديع الشيخ قد أثار الجدل بين المتابعين بسبب مقطع فيديو ظهر فيه وهو يؤدي أغنية يشير من خلالها الى ان الحذاء الذي يرتديه يساوي راتب أحدهم على 9 أشهر.

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