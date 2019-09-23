نادين نجيم تجبر على حذف صورة أثارت الجدل على مواقع التواصل

تعرضت الفنانة اللبنانية ” نادين نسيب نجيم ” إلى حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها لصورة عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مع أحد خبراء التجميل خلال تواجدها في باريس لحضور حفل خاص أقامته علامة ” ميك أب فور إيفر ” العالمية .

والذي ظهر واقفا بجانب نادين نجيم وغريبا من حيث شكله وملابسه وطريقة وقوفه لحظة التصوير وهو ما دفع المتابعين إلى الاعتقاد بإنه ” متحول جنسيا ” .

وتعرض لموجة من السخرية والانتقادات بسبب شكله القريب من النساء وانهالت الأسئلة حول هويته وجنسيته .

وحاولت نادين الوقوف أمام هذه الموجة من الانتقادات والرد على المتابعين والدفاع عنه فقالت : ” عيب عليكم ما تحكوا عن العالم .. هيدا ميك آب أرتيست ما خصكم إذا متحول أو رجال أو لا ” .

وتابعت : ” خلص عمل ميك آب وبيعمل لكل مشاهير هوليوود ارتقوا شوي ما تدخلوا بشي ما بيعنيكم .. يلي بحب الميك آب يشوف التوتوريل خلص منه أول واحد على وجه الأرض ومش أول مرة بتشوفوا حدا هيك ” .

ولكن على الرغم من محاولة نادين نجيم الدفاع عنه إلا أن التعليقات والانتقادات لم تتوقف مما أجبرها على حذف الصورة .