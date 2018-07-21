نادين نجيم ومريم الأبيض تشعلان انستقرام بذات الفستان: من الأجمل؟

أشعلت الفنانة نادين نجيم ومصممة المجوهرات مريم الأبيض انستقرام، بفضل المقارنة بينهما على إثر ارتدائهما ذات الفستان الذي حمل توقيع المصمم العالمي زهير مراد

شاهدي أيضاً: نسرين أمين ومايا دياب وساندرا رزق تنافسن على لقب الأجمل بنفس الفستان نادين نجيم كانت قد أطلت بفستان من تصميم زهير مراد من اللون الأسود، وذلك عندما استعرضت إطلالتها في روما قبل الذهاب إلى حفل عشاء تابع لماركة المجوهرات العالمية بولغاري bvlgari

المصدر: layalina.com

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