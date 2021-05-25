شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها على انستغرام بصورة جديدة لها عبر خاصية “الستوري” ع ظهرت فيها من دون أي مساحيق تجميل كما لم تستخدم أي “فلتر” لتعديل ملامحها .

وبدت نادين جميلة وناعمة جدا، وقد حظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل المتابعين الذين اثنوا على جمالها.

كما شاركت نادين مقطع فيديو لها ظهرت فيه بفستان من تصميم زهير مراد مؤكدة على اعجابها بهذه الاطلالة.

على صعيد اخر، بدأت نادين نسيب نجيم بتصوير مسلسل “صالون زهرة” الذي سيعرض خارج السباق الرمضاني على منصة “شاهد في اي بي”، ويشاركها فيه البطولة الممثل السوري معتصم النهار.