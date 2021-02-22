نشر الفنان السوري قصي خولي بوستر مسلسل “٢٠٢٠” الذي يلعب بطولته الى جانب الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم وذلك بعدما تمّ تسريبه عبر مواقع التواصل بحسب تعبيره.

وظهر قصي خولي في البوستر وهو يدخن السجائر، بينما تطل نادين نجيم بالحجاب.

قصي الذي يلعب شخصية صافي الديب وهو تاجر خضار لكنه يرتبط بعلاقات مشبوهة مع المافيا، أرفق الصورة بالتعليق التالي: “الظاهر ان البوستر مسلسل ٢٠٢٠ تم تسريبه. بكل الاحوال انتظرونا بشهر رمضان الكريم ٢٠٢١ بعمل مختلف. وانشاالله سيكون انجازاً مهماً على صعيد مسيرتنا جميعًا من شركة انتاج الى فنانين، كتّاب، فنّيين وكل مفاصل العمل الاخرى. أريد أن أشكر الجميع على جهدهم وتعبهم والحقيقة أحب أن أشكر أهل الحارة الكرام الذين استضافونا بحارتهم كل فترة التصوير بكل الحب والاهتمام يلي احاطونا في (اهل الرويسات) شكراً شركاء النجاح“.

نذكر أن مسلسل “٢٠٢٠” تمّ تأجيل عرضه بسبب بكورونا من رمضان ٢٠٢٠ الى رمضان ٢٠٢١ وهو من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي، رامي عياش الذي يلعب دوراً أساسياً في المشروع الذي لا يخلو من المافيا. العمل كتابة نادين جابر وبلال شحادات، اخراج فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان.

أما تيتر المسلسل سيغنيه الفنان اللبناني زياد برجي، من كلمات علي المولى، ومن الحان محمود عيد وتوزيع ايلي نستا.