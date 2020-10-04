أطلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على متابعيها بصورة جديدة لها من أول فوتوسيشن التقطته بعد إصابتها ضمن أحداث انفجار بيروت، والذى ترتب عليه إجراؤها عملية جراحية.

وظهرت نادين، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، وهي ترتدي بنطلون من خامة Sequin اللامعة وTop أحمر اللون بدرجات يصل للوردي، والاثنين من تصميم Oud Paris لمجموعة ربيع وصيف 2020.

وكان لافتا تسريحة الشعر الغريبة لنادين نسيب نجيم ما اثار دهشة متابعيها وجعل بعضهم يتساءل “ما هذا؟” فيما اشاد الكثيرين بجمالها.

وتأتي الاطلالة الجديدة لنادين نسيب نجيم في هذا الفوتوسيشن بعد أيام من نشرها صورا تضمنت العلامات التى تأثر بها وجهها.

سبق وشاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم متابعيها على موقع إنستجرام من خلال حسابها الرسمي عدة صور لها، ظهرت فيها بدون ميكب أو فلاتر للصورة مثلما أعلنت في تعليقها على الصورة، حيث كتبت: “شكرا يا رب على كل شىء، وأنا ممتنة كتير، وإيجابية كتير، بعدني بحب الحياة وكل لحظة بقول نشكر الله.. لأنه الحياة بعدا قدامنا ولازم نعيشها صح طالما الله كاتبلنا عمر”.