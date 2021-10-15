شاركت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، في دورته الخامسة، مساء يوم الخميس، وذلك بمشاركة العديد من نجوم الفن وصُنّاع السينما في مصر والوطن العربي والعالم.

خطفت نادين نجيم الأنظار على السجادة الحمراء، إذ اعتمدت اطلالة ذهبية حملت توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

وبدت نادين نسيب نجيم في قمة التألق والجمال والحضور القوي، لكن لفت رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهور نادين حزينة وليست على طبيعتها المعتادة، ما دفع بنادين للرد قائلة عبر خاصية الستوري في انستغرام: “صراحة لكل الناس الذين سألوني لماذا أنت حزينة؟ قلت لهم “عندي غصة بقلبي مقهورة على كل شي عم بصير”. في إشارة منها الى الاستباكات الاخيرة التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت نادين نسيب نجيم قد كتبت تغريدة تعليقا على احداث بيروت قالت فيها: “التغيير ببلش من كل واحد فينا … التغيير بده تضامن شعب واحد ضد الفساد . التغيير بده نتعلم من التاريخ و ما تخللي يتكرر كرمال اي زعيم ما تقتلوا بعض كرمالن قاتلوا مع بعض ضدن ! اتذكروا بكل بيت صار في شهيد شبعنا خوف و حرقة قلب شبعنا ذل. لبنان بحاجتنا ما تخذلوا”.

التغيير ببلش من كل واحد فينا … التغيير بده تضامن شعب واحد ضد الفساد . التغيير بده نتعلم من التاريخ و ما تخللي يتكرر كرمال اي زعيم ما تقتلوا بعض كرمالن قاتلوا مع بعض ضدن ! اتذكروا بكل بيت صار في شهيد شبعنا خوف و حرقة قلب شبعنا ذل. لبنان بحاجتنا ما تخذلوا — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) October 15, 2021

وحضر حفل الإفتتاح من لبنان وسام بريدي وزوجته ريم السعيدي، ريم الشريف، نيقولا معوض وزوجته، وسيم صليبي وزوجته ريما فقيه، ريا أبي راشد، مساري، إضافة الى عشرات الفنانين من مصر ومنهم: يسرا، ليلى علوي، الهام شاهين، محمد فراج، وزوجته بسنت شوقي، أكرم حسني، هشام ماجد، كريم محمود عبد العزيز، سمية الخشاب، هالة صدقي، مايان السيد، أمير المصري، نجلاء بدر، طارق لطفي، منى زكي، محمد حاتم، أحمد مجدي، أحمد داوود، علا رشدي، آسر ياسين، ناهد السباعي، علي الطيب، آدم الشرقاوي، وغيرهم من الفنانين.