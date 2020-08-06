تحدثت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن حالتها النفسية بعد اللحظات الصعبة التي عاشتها اثر انفجار بيروت، يوم الثلاثاء، والتي تسبب في اصابتها وخضوعها لعملية جراحية استمرت ست ساعات.

وقالت نادين نسيب نجيم في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني بشكر الله كل ثانية ولادي بخير ويسوع عطاني عمر جديد وجهي بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات عم صللي للكل اقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين”.

دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني بشكر الله كل ثانية ولادي بخير ويسوع عطاني عمر جديد وجهي بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات عم صللي للكل اقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) August 6, 2020

وكانت نادين نسيب نجيم قد وصفت صعوبة اللحظات التي عاشتها بعد اصابتها قائلة: “بشكر ربي أولا رجع خلقني وأعطاني عمر جديد، الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلا يلي بيفوت علبيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول انه بعدنا عايشين الحمدالله الف مرة عطاني القوة انزل 22 طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على اول مشفى رفضوا يستقبلوني لانه كانت مكدسة بالجرحى رجع اخدني على مشفى المشرق اسعفوني وخضعت لعملية 6 ساعات لانه نص وجهي وجسمي مدمم بس يلي شفته عل ارض صعب كتير ينوصف فعلا وكأنه قنبلة نووية شكرا يا رب انك حميتني وحمدالله ولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفي الجرحى”.

كما أضافت في تعليق لها على نفس المنشور قائلة: “كنت قاعدة جنب الشباك عم شوف تلفزيون تتخايلوا شو صار فيني؟”.