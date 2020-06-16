نشرت الفنانة اللبنانية ” نادين نسيب نجيم ” صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري أثارت قلق متابعيها .

حيث كشفت عن تعرضها لإصابة في يدها أثناء تصوير مسلسلها الجديد ” 2020 ” .

وكتبت نادين في تعليقها على الصورة : ” من بعد مشهد إمبارح هيك صار .. بدي ضلني شهر لابسة هالشي ” .

وقالت نادين نسيب نجيم في تصريحات صحفية لها إنه أثناء تصويرها لأحد مشاهد الأكشن بالمسلسل التي كانت ستضرب فيها زميلا لها ب ” البوكس ” تعرضت لكسر في إصبعها .

يذكر أن مسلسل 2020 كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي ولكن توقف تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا .