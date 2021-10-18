اثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجدل باستعمالها لفظ “خُرائية” أثناء جابتها على سؤال حول امكانية وجود جزء ثان من مسلسل “عشرين عشرين”.

وخلال حوار لنادين مع إحدى المحطات التلفزيونية على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة، قالت الفنانة إنه وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تصوير جزء جديد من العمل، وبعفوية قالت للمذيع، ممكن يطلعوا بفكرة “خرائية”، فاستغرب المذيع مكررا: خرافية؟ فقالت: خرافية من خرفان، خرائية باللبناني.

بتقول خرافية قالت خرائية بس الترقيعة خطيرة pic.twitter.com/j9ZHl1ivQq — ايبودا (@ibodaaa) October 17, 2021

ويبدو أن نادين لم تدرك وقع الكلمة التي استخدمتها على المشاهد العربي، حيث إنها تعتبر من الكلمات النابية، التي لا يتم استخدامها بعفوية أمام الكاميرا، على الرغم من أن النجمة قد أكدت أنها استخدمت هذه الكلمة على الطريقة اللبنانية عوضا عن كلمة “خرافية”.

خرائية؟

ما اهضمك نادين قصدك خرافية او خارقة @nadinenjeim love u pic.twitter.com/4CinsZ6SsJ — BADWAN | بدوان شحميني (@badwan_sh) October 17, 2021

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الكلمة، وأصبحت الأكثر بحثا على غوغل، إذ عمد كثر للتأكد من معناها الحقيقي خاصة وأن عدد كبير من المتابعين اعتبر أن نادين كانت تقصد “خرافية” وقد خانها التعبير، مرجحين ان المقصود كان في حال كتابة فكرة رائعة وخارجة عن المألوف سيكون هناك جزء ثان من هذا العمل.

فكرة "خرائية" عاللبناني الشعبي تبعنا ؟ ياماشاء الله كيف وليش ووين وايمتى ؟ هو بقلا خرافية هي بتقلو خرافية من خرفان وخرائية عاللبناني تبعنا تبرير منَهنه عالآخر #نادين_نسيب_نجيم@aghaniaghani pic.twitter.com/jatA97dK8N — Hot_News_1 (@Ger_chekel_1) October 17, 2021

في حين اعتبر آخرون أن نادين نجيم عمدت إلى استخدام كلمة “خرائية” باللهجة اللبنانية معتبرين أن هذا التعبير يستخدم للاستهزاء من أمر معين، احيث تكون نتيجته “غير مرضية” في الغالب.

وأكد آخرون أن خرائي قد تعني عمل خارق، مشيرين إلى أن المصطلح مستخدم في اللغة العامية بلبنان ولا يقد منه الكلمة “الخارجة” التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.