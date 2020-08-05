تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم لاصابة حرجة في الانفجار الكبير الذي ضرب مرفأ العاصمة الللبنانية بيروت امس الثلاثاء.

وقد كشفت الاعلامية ريما نجيم عن الحالة الصحية لنادين في تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال”.

وتابعت ريما نجيم: “بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت ٦ ساعات وهي حالياً أفضل.. الاولاد بأمان الحمدلله.. انشاءلله قريباً بتحكي معكن هيّ بس طلبت طمّنكن عليها.. صلولها”.

لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا

بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال

بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت ٦ ساعات وهي حالياً أفضل

و الاولاد بأمان الحمدلله

انشاءلله قريباً بتحكي معكن هيّ بس طلبت طمّنكن عليها

صلّولها @nadinenjeim — Rima Njeim (@RimaNJEIM) August 5, 2020

كما تحدث الاعلامي خالد المولي عن الحالة الصحية لنادين نسيب نجيم قائلا: “وهلأ رجعت سكرت الخط مع اختها وانكتبلها عمر جديد ورجاء ما حدا ياخد كلام غير اللي انا عم قولو هي بخير ورح تطمنكن بأقرب فرصة”.