تصدر “مسلسل صالون زهرة وإسم الفنانة “​نادين نسيب نجيم​” الترند على مواقع التواصل الإجتماعي بعد عرض الحلقة الـ 15 والأخيرة مســاء يـــوم الأربعــاء من المسلسل، حيث ختم العمل بنهاية سعيدة، بزواج أبطاله الممثلة اللبنانية نادين نسيـب نجيم والممثل السوري ​معتصم النهار​.

فنشر معتصم صورة من حفل الزفاف تجمعه بـ نادين وعلّق قائلاً: ” يلعن أبو المصاري المهم كسبنا محبتكن سيخ راسي”.

وبدت نادين بالصورة مرتدية فستان زفاف بسيط، وبتسريحة شعر مرفوعة ووضعت زهرة على رأسها.

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هذا وقد نشـــرت نـــادين نجيــم، صورة مشاهد من مسلسلها «صالون زهرة» الــذي يعرض مؤخرًا علي منصّة شاهد VIP ، وقامت بمشاركة الصور عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي على “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة، ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها والإعجاب بجمالها من خلال التعليقات.

الجدير ذكره أن “نادين” شارك إصابتها وما حصل معها بإنفجار 4 آب العام الماضي، وذلك بمشهد من المسلسل حيث يظهر الممثل السوري معتصم النهار بدور «أنس» بعشاء رومانسي مع “زهرة” التي تجسد شخصيتها نادين، فسأل أنس نادين عن سر إصابة جبينها وتحت عينها اليمنى، فأجابت بشكل مباشر إنفجار مرفأ بيروت، وشرحت له سر الإصابة التي تركت أثرها على وجهها.

“صالون زهرة” بطولة: نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، نهلة داوود، كارول عبود، زينة مكي، لين غرة، رشا بلال، أنجو ريحان، حسين مقدّم، علي سكر، بمشاركة نقولا دانيال، عمر ميقاتي، نوال كامل، مجدي مشموشي، ناظم عيسى، سمارة نهرا، جورج دياب، هشام أبو سليمان، كميل يوسف.

ومن ناحية أخرى عُرض للفنانة نادين نجيم في السباق الرمضاني الماضي “مسلسل 2020” وهو بطولة الفنان قصي الخولي، وتأليف نادين جابر، إخراج فيليب أسمر.

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