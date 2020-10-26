لفتت “هافين”، إبنة الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ الأنظار بجمالها وملامحها، التي تشبه الى حد كبير شكل والدتها، من خلال الصورة التي نشرتها نادين لإبنتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أنها لم تسلم من بعض التعليقات القاسية والساخرة، بعد تعليق ديني لنادين على الصورة، مؤكدة أن إبنتها جرّبت أيضاً الفيلتر الذي أطلقته نادين قبل أيام، وكان يليق بها، ودعت الله أن يحميها.

هذا الأمر إستدعى رداً قوياً من نادين، وقالت :”بتعرفوا شو؟ رح طنش عن هالتعليقات الدينية لانه دق المَي مَيّ خلص تعبنا من هل خلافات عنجد ما حدا معه حق يهاجم دين الآخر والا بده يتحمل النتيجة والجواب عنجد زهقنا من التعصب”.

وكانت نادين قد أطلقت الفيلتر الجديد، الذي نال إعجاب الآلاف من متابعاتها، وعبّرت بعدها عن سعادتها بردود الفعل وإنتشار الفيلتر بشكل كبير بين المتابعين.





