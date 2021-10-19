عبرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن استغرابها من الضجة التي أثيرت على عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد استخدامها كلمة “خُرائية” في تصريح لها على هامش مهرجان الجونة السينمائي.

واعتبرت نجيم أن الفكرة “الخُرائية أو الخراقية” تحمل المعنى نفسه، إذ تستخدم كلمة “خُرائية” بالعامية، و”خراقية” باللغة الفصحى والتي تشتق من كلمة خارقة.

وتابعت الفنانة في منشور لها عبر حسابها على تويتر: “بقللي بكل ثقة خرافية عم يصححلي! وخرافية يعني فكرة غير حقيقية تنتمي إلى عالم الوهم يا ريت ما حكي كان احسن. فأنا مزحت وقلتله خرافية خرفان حتى ما نقول عم يحكي خرافات”.

وتساءلت نادين نجيم بأنه لماذا عليها الاعتذار من الجمهور، بخاصة أنها لم تقم بإهانة أحد، مشيرة إلى أن الجمهور ليس لديه أحد سواها للحديث عنه أو التعليق على كلماته.

وأكدت الفنانة أنها تفوهت بتلك الكلمة وأكملت ممازحة الإعلامي فراس حليمة بالإشارة إلى أنها تمتلك مصطلحاتها الخاصة معلقة بالقول: “شو المشكلة ما فهمت! قلتها بمزحة وبعفوية هل قد بدا ؟ ضحكتوني عنجد! على كل حال الحق عليي عملت مقابلة مع الشخص الغلط يلي قصد ينشر هل مقطع للأذية”.