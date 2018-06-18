نادين نسيب نجيم ترقص إحتفالاً بنجاح “طريق”برفقة أصدقائها.. شاهدوا قالب الحلوى المميّز

إحتفلت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ بنجاح مسلسلها الرمضاني “طريق” الذي عرض مؤخراً وجمعها بالممثل السوري عابد فهد.



وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي عدد من مقاطع الفيديو الذي ظهرت فيهم نجيم برفقة أصدقائها ترقص وتتفاعل معهم داخل أحد المطاعم في بيروت.



وكان لافتاً قالب الحلوى الذي بدا يحتفلون حوله، والذي كان من طبقات عدة وعليه مجموعة من صورها من المسلسل مع عبارة لتهنئتها بالنجاح الكبير الذي حققته.



والمسلسل قصة مقتبسة عن رواية “الشريدة” للكاتب نجيب محفوظ، من بطولة عابد فهد، نادين نسيب نجيم، عبد الهادي صباغ، وفاء موصللي، ختام اللحام، مجدي مشموشي، جنيد زين الدين، زينة مكي، وغيرهم، سيناريو ريم حنا، ومن إخراج رشا شربتجي.