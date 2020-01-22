نادين نسيب نجيم تطل بـ “النقيب سما” في رمضان

تستعد الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم لخوض المنافسة الرمضانية من خلال مسلسل بوليسي يحمل عنوان “النقيب سما”.

وقد نشرت نادين نسيب نجيم صورة لها عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: “صباح الخير مني و من النقيب سما يا رب ادعولنا بالتوفيق و يا رب كون مع لبنان و احمي و احمي شعبه 🦋🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 سلام للكل آمين”.

ومن المقرر عرض المسلسل ضمن الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2020، بعد نجاحها مسلسلها السابق “خمسة ونص”، وذلك بحسب تقارير صحفية لبنانية.

وينتمي مسلسل “النقيب سما” لنوعية المسلسلات البوليسية المليئة بالغموض والإثارة والتي تظهر بها “نادين” خلال الأحداث في دور المحققة البوليسية.

يذكر أن نادين نسيب نجيم، شاركت العام الماضي بمسلسل “خمسة ونص” والذي حقق نجاحًا كبيرًا ضمن المنافسة الرمضانية وشاركها البطولة عدد من النجوم وأبرزهم قصي خولي، ومعتصم النهار.