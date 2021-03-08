حرصت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على المشاركة بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يوافق 8 من شهر مارس عبر نشرها صورة جريئة لوجهها مع الندوب التي خلفها انفجار مرفأ بيروت في اغسطس الماضي.

وأظهرت نادين نسيب نجيم في الصورة وجهها عن قًرب بأثار الجروح التي لحقت بها بسبب انفجار بيروت الذي حدث منذ عدة أشهر، وارفقت نجيم الصُورة تعليق جاء فيه “المرأة القوية قادرة على تحدي ظروف الحياة القاسية، لتبقى صامدة طوال الوقت، فهي تصنع سعادتها بنفسها دون انتظار لأحد. المرأة التي لا تنتظر التقييم من أي شخص مهما كان، هي أقوى كائن على وجه الأرض. ابقي قوية حتى يتعجب من حولك من قدرتك على إبقاء الابتسامة على وجهك رغم ما يحدث. تحية للمرأة اللبنانية على قوتها وعزيمتها وصمودها بظل كل ما يحدث في لبنان وتحية للمرأة العربية لانها قادرة على التنفيذ واتخاذ القرارات في شتّى المجالات. رأيتها في الصفوف الأولى فكانت كالقائد لمن حولها ورأيتها في الصفوف الأخيرة فكانت كالحارس لعائلتها … ورأيتها في المنتصف فكانت التوازن بين عقلها وقلبها”.

ونالت الصُورة التي شاركتها نادين تفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط إطراء على شجاعتها بمشاركة مثل هذه الصُورة من دون الخوف من اي تعليق سلبي أو غيره.

يذكر أن نادين كانت قد خضعت لعدة عمليات جراحية في المستشفى واضطروا الأطباء لوضع 40 غرزة في وجهها، واستغرقت إحدى العمليات ما يقارب الـ 6 ساعات.

وكانت قد شاركت فيديو مُرعب للحظة الانفجار الذي حدث بالقرب من بيتها، وأظهرها الفيديو وهي تصور بواسطة هاتفها قبل أن تلقيها قوة الانفجار بعيدًا كما كان صوت صراخها واضحًا.