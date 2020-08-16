لم تستطع الفنانة اللبنانة نادين نسيب نجيم كبت غضبها ازاء بعض التعليقات المسيئة على الصورة التي نشرتها من المستشفى بعد تعرضها لاصابة اثر انفجار مرفأ بيروت منذ ايام.

فقد كتب احد متابعيها قائلا: “الإزرقاق حول عينها متساوي على الميلتين. هيي بتقول أنّو منخاره انجرح على ميلة اليمين، ليش في تجمّع دم مكثّف على اليسار؟ واضحة أنّها عملية تجميل وهي تستغل هالمأساة لتبرير التجميل! لأن لمّا عرّضت حناكها آخر تجميل بهدلوها كتير العالم. هلّق حبّت توفّر عحالها البهدلة بالكذب والدجل.”.

وكان رد نادين نسيب نجيم قويا حيث كتبت: “سكر تمك احسن ما فرجيك كيف بخللي كل وجك مطحون ! بدعس بنص قلبك ولك العما بقلبكم العما ما عندكم رحمة ولا عندكم إنسانية ليش انا يا حيوان يا زبالة بحاجة تجميل ؟ ! تفو امثالك لازم يكونوا تحت التراب بدل هل الشهداء ! تفو يا واطي”.

سكر تمك احسن ما فرجيك كيف بخللي كل وجك مطحون ! بدعس بنص قلبك ولك العما بقلبكم العما ما عندكم رحمة ولا عندكم إنسانية ليش انا يا حيوان يا زبالة بحاجة تجميل ؟ ! تفو امثالك لازم يكونوا تحت التراب بدل هل الشهداء ! تفو يا واطي — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) August 15, 2020

وكانت الفنانة نادين نجيم، قد تعرضت لإصابة شديدة متأثرة بانفجار مرفأ بيروت، والذي وقع في 4 أغسطس، وتسبب في تحطم واجهة منزلها كاملة، وخضعت نادين لعملية جراحية استمرت على مدار 6 ساعات، ليكتشف بعدها الأطباء إصابة أنفها لتخضع بعدها لعملية جراحية أخرى في الأنف.