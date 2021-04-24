عبرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن صدمتها من طريقة رقصها على انغام مهرجان “بنت الجيران” في احد مشاهد مسلسل “2020” الذي يعرض حاليا ضمن الموسم الرمضاني.

وشاركت نادين نسيب نجيم مقطع الفيديو، عبر حسابها على انستغرام، الذي ظهرت فيه وهي ترقص مع الفنان السوري قصي خولي وعلقت كاتبة: “ مش عم صدق كيف عم نرقص مين هاي !”.

يذكر ان مسلسل 2020 يحقق نجاحا واسعا وتفاعلا واسعا من الجمهور الذي يشيد بأداء بطلي العمل نادين نسيب نجيم وقصي خولي.

#نادين_نجيم وبعيدا عن جمالها (يبعتلها حمى شو حلوة) ، أثبتت أنها تستطيع التفوق والإجادة دون استخدام نعمة الله عليها، واستطاعت أن تؤدي دورها على طرفيه المتناقضين بامتياز.#عشرين_عشرين #دلع_الناقدة pic.twitter.com/ifTx5jov2g — دلع المفتي (@dalaaalmoufti) April 24, 2021

بدوره أشاد المنتج صادق الصباح بأداء الممثلة نادين نسيب نجيم في مسلسل 2020، وإتقانها دورين مختلفين في المسلسل ذاته من دون التقصير في أي دور، لا بل بتميز واحتراف.

وغرّد منتج مسلسل 2020، صادق الصباح من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر بالقول: “تُدهشني نادين نسيب نجيم في إتقانها دورين مختلفين بإحترافية كبيرة. وبين النقيب سما وحياة عبد الله نشهد على أداء متميّز تنحّت فيه عن كل مقومات الشكل لتعطي كل دور حقه بطبيعية ومهنية عالية.”

تُدهشني #نادين_نسيب_نجيم في إتقانها دورين مختلفين بإحترافية كبيرة.

وبين النقيب #سما و #حياة_عبد_الله

نشهد على أداء متميّز تنحّت فيه عن كل مقومات الشكل لتعطي كل دور حقه بطبيعية ومهنية عالية.

ألف مبروك نجاحك

منكبر فيكي بنتي في #الصبّاح@nadinenjeim pic.twitter.com/CxhJBrik8f — Sadek sabbah (@sadeksabbah) April 21, 2021