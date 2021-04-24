عبرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن صدمتها من طريقة رقصها على انغام مهرجان “بنت الجيران” في احد مشاهد مسلسل “2020” الذي يعرض حاليا ضمن الموسم الرمضاني.
وشاركت نادين نسيب نجيم مقطع الفيديو، عبر حسابها على انستغرام، الذي ظهرت فيه وهي ترقص مع الفنان السوري قصي خولي وعلقت كاتبة: “
يذكر ان مسلسل 2020 يحقق نجاحا واسعا وتفاعلا واسعا من الجمهور الذي يشيد بأداء بطلي العمل نادين نسيب نجيم وقصي خولي.
بدوره أشاد المنتج صادق الصباح بأداء الممثلة نادين نسيب نجيم في مسلسل 2020، وإتقانها دورين مختلفين في المسلسل ذاته من دون التقصير في أي دور، لا بل بتميز واحتراف.
وغرّد منتج مسلسل 2020، صادق الصباح من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر بالقول: “تُدهشني نادين نسيب نجيم في إتقانها دورين مختلفين بإحترافية كبيرة. وبين النقيب سما وحياة عبد الله نشهد على أداء متميّز تنحّت فيه عن كل مقومات الشكل لتعطي كل دور حقه بطبيعية ومهنية عالية.”