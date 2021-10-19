حسمت الإعلامية ” ناردين فرج ” الجدل الذي أثير مؤخرا حول أسباب عدم تقديمها للفنانين المغربين ” ريد وان ” و ” نعمان بلعياشي ” قبل صعودهما إلى المسرح لتقديم أغنية ” جو البنات ” مع الفنان المصري ” محمد رمضان ” في حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة .

فنشرت ناردين فرج عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بيان توضيحي عن الواقعة جاء فيه : ” بيان للتوضيح .. فيما يتعلق بالانتقادات حول عدم تقديم النجوم المشاركين للفنان محمد رمضان في حفل إفتتاح مهرجان الجونة الخميس الماضي وهما النجمين المغربيين ريد وان ونعمان بلعياشي يهمني توضيح ما يلي ” .

وتابعت : ” لم أبلغ بأي صورة أن هناك فنانين مشاركين لمحمد رمضان في الأغنية .. لم يطلب منى المنظمون حضور بروفات الأغنية لأنه حسب الجدول لم تكن مهمتي من الأساس تقديم الأغنية على خشبة المسرح وهو ما يفسر عدم معرفتي بإسم الأغنية والنجوم المشاركين فيها ” .

وأضافت : ” ما كان مقرر ومتفق عليه هو دعوة المهندس سميح ساويرس والفنانة يسرا إلى المسرح مجددا لتقديم محمد رمضان لكنهما لم يكونا على علم بذلك فتدخلت لإنهاء الارتباك لتقديمه دون أن يخبرني أحد مسبقا بأي تفاصيل عن الأغنية وأن بصحبته نجوم آخرين ” .

واختتمت ناردين فرج منشورها : ” تواصلت بشكل شخصي مع النجم ريد وان وأكد اقتناعه بعدم مسئوليتي عن الموقف وتقديره لتواصلي من أجل إزالة أي سوء تفاهم .. غني عن البيان أنني أحترم كل النجوم ولا يمكن تصور مسئوليتي عن تجاهل أي فنان وأعرب عن تقديري واحترامي للنجمين المغربيين والشعب المغربي الشقيق وكل الشعوب العربية ” .