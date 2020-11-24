أصداء كبيرة وتداعيات خطيرة لاتزال تحدثها قضية الفنان المصري ​محمد رمضان​، بعد إنتشار صور له مؤخراً خلال زيارته لدبي مع عدد من النجوم الإسرائيليين هم الممثل الإسرائيلي إيلاد تسلا، والمغني عومير آدام، ولاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع.

فقد خرج الإعلامي الإماراتي ​حمد المزروعي​ الذي ظهر مع رمضان في إحدى هذه الصور عن صمته ليكشف حقيقة مهمة، فيما كان لافتاً قرار إتحاد النقابات الفنية وقرار شركة إنتاج مسلسل رمضان “موسى” الذي كان من المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل.





