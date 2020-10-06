تصدر هاشتاغ “زواج هيون الغماس” قائمة الترند، اليوم الثلاثاء، في السعودية بعد الانباء عن الناشطة السعودية هيا الغماس للمرة الرابعة.

وتداول متابعون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحفل ظهر فيه العريس الذي قال معلقون إنه رجل الأعمال السعودي عبدالعزيز البجادي وهو صاحب مطعم شاي وشباتي وكانت هيون الغماس تعلن له في حسابها عبر “سناب شات”، وأطل العريس في الفيديو جالسًا على كرسي وحوله المكان المزين بالورود بمناسبة حفل الزفاف والذي جاء في مكان مفتوح.

يُذكر أن هيا الغماس المعروفة بـ هيون الغماس وسوالف هيون قد أثارت جدلًا بين المتابعين في منصات التواصل الاجتماعي في فترة سابقة بسبب صورة تم نشرها بالخطأ في حسابها من حفل زفاف ابنها راكان الحربي، مؤخرًا وكانت تلك الصورة خاصة بعروسه الأمر الذي جعل الجمهور يتداولها على نطاق واسع وخيّم الحزن على حفل الزفاف وقتها.