ناشطون عرب يعلقون على فستان مريم اوزرلي: “البطانة اترفعت”!

أثارت الممثلة التركية ​مريم أوزرلي، المعروفة عربيا باسم السلطانة هويام، جدلا كبيرا في الساعات الماضية بسبب الفستان الجريء الذي ارتدته في حفل إفتتاح الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي واظهر الكثير من مفاتنها.

فقد لفتت أوزرلي الأنظار إلى إطلالتها التي بدت جريئة حيث ارتدت فُستانًا من دون أكمام باللون الأزرق الفاتح، جاء من قماش الشيفون الذي كشف بشكل واضح عن معالم جسدها ولاسيما مؤخرتها.

وقد انهمرت التعليقات على صور فستان ​مريم أوزرلي وكان من بينهم عدد كبير من متابعيها العرب والذي علقوا مقارنين بين فستانها وفستان رانيا يوسف الشهير حيث كتب احدهم: “البطانة اترفعت” بينما كتب اخر “الفستان حلو كلش بس عاوزه بطانه” في اشارة الى تعليق رانيا يوسف بعد ظهورها بفستان مشابه.