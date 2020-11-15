شن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على الاعلامية السعودية نادين بدير بسبب دفاعها عن الكاتب السعودي تركي الحمد والذي تعرض بدوره لهجوم البعض واتهامه الإساءة الى التراث الاسلامي.

فقد اطلق ناشطون هاشتاغ بعونان “تخسين_يا_عجوز_روتانا” وذلك بعد اطلاقها هاشتاغ “القطيع_يسيء_لتركي_الحمد” وكتابتها تغريدة قالت فيها: “كم يسهل عليكم التطاول على كبار المثقفين وأصحاب الفكر الحر والنقي.. دعوا المفكر وشأنه.. .. دعوه يبدع ولا تشغلوه.. أتمنى ألا يضيع #تركي_الحمد وقته بقرائتكم.. وشكرا لكل من تفاعل مع الهاشتاغ الذي أطلقته.. #القطيع_يسيء_لتركي_الحمد”.

كم يسهل عليكم التطاول على كبار المثقفين وأصحاب الفكر الحر والنقي



دعوا المفكر وشأنه

دعوه يبدع ولا تشغلوه



أتمنى ألا يضيع #تركي_الحمد وقته بقرائتكم



وشكرا لكل من تفاعل مع الهاشتاغ الذي أطلقته #القطيع_يسيء_لتركي_الحمد — نادين البدير (@nadinealbdear) November 15, 2020

فقد اثار وصف نادين بدير لمهاجمي تركي الحمد بـ “القطيع” حفيظة قسم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب احدهم: “تكرما شاركونا الهاشتاق لهذه القبيحة والتي تصف من يدافعون عن صحيح البخاري بالقطيع”.

تكرما شاركونا الهاشتاق

لهذه القبيحة والتي تصف من يدافعون عن صحيح البخاري بالقطيع

#تخسين_يا_عجوز_روتانا pic.twitter.com/CZwgijKDp9 — عبدالله بن عبدالرحمن الجريد (@jurayedabdullah) November 15, 2020

وكان الكاتب السعودي تركي الحمد قد أثار موجة كبيرة من الجدل بعد أن نشر تغريدة اعتبر فيها صحيح البخاري متناقضا مع القرآن وذلك في معرض حديثه عن الأزمة التي أثارتها الرسوم المسيئة للنبي محمد في فرنسا حيث دعا الحمد إلى نقد “التراث الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وعلى رأسها صحيح البخاري “، حسب تعبيره.

قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري..من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) November 13, 2020

وقد أثارت تلك التغريدة على صاحبها انتقادات لاذعة، وصلت إلى حد اتهامه بازدراء الأديان والمطالبة بمحاسبته.