شن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على الاعلامية السعودية نادين بدير بسبب دفاعها عن الكاتب السعودي تركي الحمد والذي تعرض بدوره لهجوم البعض واتهامه الإساءة الى التراث الاسلامي.
فقد اطلق ناشطون هاشتاغ بعونان “تخسين_يا_عجوز_روتانا” وذلك بعد اطلاقها هاشتاغ “القطيع_يسيء_لتركي_الحمد” وكتابتها تغريدة قالت فيها: “كم يسهل عليكم التطاول على كبار المثقفين وأصحاب الفكر الحر والنقي.. دعوا المفكر وشأنه.. .. دعوه يبدع ولا تشغلوه.. أتمنى ألا يضيع #تركي_الحمد وقته بقرائتكم.. وشكرا لكل من تفاعل مع الهاشتاغ الذي أطلقته.. #القطيع_يسيء_لتركي_الحمد”.
فقد اثار وصف نادين بدير لمهاجمي تركي الحمد بـ “القطيع” حفيظة قسم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب احدهم: “تكرما شاركونا الهاشتاق لهذه القبيحة والتي تصف من يدافعون عن صحيح البخاري بالقطيع”.
وكان الكاتب السعودي تركي الحمد قد أثار موجة كبيرة من الجدل بعد أن نشر تغريدة اعتبر فيها صحيح البخاري متناقضا مع القرآن وذلك في معرض حديثه عن الأزمة التي أثارتها الرسوم المسيئة للنبي محمد في فرنسا حيث دعا الحمد إلى نقد “التراث الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وعلى رأسها صحيح البخاري “، حسب تعبيره.
وقد أثارت تلك التغريدة على صاحبها انتقادات لاذعة، وصلت إلى حد اتهامه بازدراء الأديان والمطالبة بمحاسبته.