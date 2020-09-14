نشر الفنان ” ناصر القصبي ” تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” كشف من خلالها عن تطورات الحالة الصحية للفنان ” خالد سامي ” الذي تم نقله إلى المستشفى مؤخرا .

فكتب ناصر القصبي : ” الفنان خالد سامي الذي يرقد في مستشفى الحرس بالرياض ويصارع المرض منذ أكثر من سنة وضعه الصحي الآن خطير ويتدهور بسرعة : ”

وتابع موجها رسالة إلى وزير الصحة قائلا : ” وأنا أناشد معالي وزير الصحة توفيق الربيعة بسرعة التدخل مشكورا وهذا رأي الفريق الطبي لإجراء عملية زراعه الكبد الآن و على وجه السرعة والإ سيموت بين أيدينا ” .