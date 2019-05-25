الصفحة الرئيسية فن ناصر القصبي: هذا المشهد البسيط من “العاصوف” استغرق تصويره 3 ساعات

ناصر القصبي: هذا المشهد البسيط من “العاصوف” استغرق تصويره 3 ساعات

بواسطة -
0 36
Al-Assoof-2_Slide_V2

أشار الفنان ناصر القصبي بطل مسلسل “العاصوف”، الذي يعرض على شاشات التلفزة خلال شهر رمضان الجاري، إلى الجهود الكبيرة التي تُبذل في كواليس وتصوير الأعمال الدرامية، وبينها مسلسل “العاصوف”.

حيث نشر القصبي صورة عبر حسابه على “تويتر” تظهر مشهداً صغيراً من الجزء الثاني من مسلسل “العاصوف” يظهر فيه جالسا وممثل آخر ينام على حجره، موضحاً أن تصوير هذا المشهد استغرق 3 ساعات.

وقال القصبي في تغريدته: “على بساطة هذا المشهد أخذ منا 3 ساعات تصوير.. وهم مكبلين أرجلنا وأيادينا، وتعبنا من القعدة”، مضيفاً بأسلوبه الساخر: “والخال مريّح على حجري طول الوقت ولا همه شيء”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.