يتفاعل علي جابر، مدير عام قنوات “ام بي سي”، بشكل دائم مع الاوضاع في بلده لبنان عبر حسابه على تويتر حيث دائما ما يغرد متضامنا مع اللبنانيين في الاوضاع الصعبة التي يعيشونها حاليا.

وفي احدث تغريداته كتب علي جابر: “شعور عميق, حزين جداً، ان تشهد وانت في الغربة، كيف يتم تدمير بلدك بأيدي أبناءه، كيف يتم قتل احلام شبابه والقضاء على مستقبلهم من قبل سياسييه وأنصارهم الطائفيين المعمي على قلوبهم. حقيقة قاسية ان تقتنع انه لم يعد باليد حيلة، ان الغربة هي الملجأ الوحيد وان مجد لبنان قد مات. لبنان”.

وقد تفاعل الفنان السعودي ناصر قصبي مع تغريدة علي جابر اذ علق كاتبا: “المؤلم أكثر يا صديقي أن القادم أشد ألماً وأن الدم مسكوب مسكوب”.

بدوره رد علي جابر على القصبي قائلا: “صديقي ناصر، قد صدقت، الله يحمي ابناءنا الشباب الذين يواجهون آلة احزاب الظلام و الطائفية بصدورهم العراء و يفدون بلدهم بعيونهم. يا حيف على الرجال، قد فُقدوا في بلدي.”.

صديقي ناصر، قد صدقت، الله يحمي ابناءنا الشباب الذين يواجهون آلة احزاب الظلام و الطائفية بصدورهم العراء و يفدون بلدهم بعيونهم. يا حيف على الرجال، قد فُقدوا في بلدي. — Ali Jaber (@alimouinjaber) August 26, 2020

وقد اثار كلام القصبي ردود فعل متباينة بين المتابعين اذ استغربوا كلامه حيث علق احدهم كاتبا: “هذي المواساه اللي الله يحرمنا منها” فيما تساءل اخر: “كيف عرفت ان القادم اشد الماً والدم مسكوب مسكوب ؟ خبروكم اصحابكم الامركان لما يخططون له أو كنت عم تسمع عبدالحليم قارئة الفنجان ؟”.

هذي المواساه اللي الله يحرمنا منها — سعيد الحارثي. (@SH3med1) August 26, 2020