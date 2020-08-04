نشر الفنان السعودي ” ناصر القصبي ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” أثارت الجدل بين المتابعين حيث قدم من خلالها الشكر لفيروس كورونا المستجد .

وذلك بسبب التغييرات التي أحدثها بعادات الناس وتقاليدهم الإجتماعية ومن أبرزها عدم المصافحة باليد والإكتفاء بإلقاء التحية والسلام بين الأشخاص من خلال الكلام أو النظر للوقاية من الإصابة بالفيروس .

فكتب قائلا : ” مصافحة اليد باليد عند السلام لدى الإنسان البدائي في العصور الغابرة كانت إشارة الى أنه مسالم ولا يحمل سلاحا .. ثم تطور السلام وتنوع حسب ثقافة كل مجتمع .. السلام اليوم لم يعد مصافحة و عناقا و قُبَل .. في عهد كورونا السلام نظر ” .

وتابع : ” كورونا فكتنا من سلام بعض الناس اللي يتلك من يدك تل ويشدها و يمدها الين يمصعك مصع .. وفيه ناس ما تؤًمن بالمصافح ويجرك مع علباك ويجغفك جغف مع خدودك وهو بالكاد يعرف إسمك الأول ” .

وأضاف : ” وفيه ناس ما تعترف بالخد يصك راسه براسك على الجهتين كن حنا ثيران تناطح .. شكرا كورونا والسلام فعلا نظر ” .

وانقسمت آراء المتابعين حول هذه التغريدة بين مؤيدا له وبين معترضا ومنتقدا لطريقته في شكره للوباء المميت الذي يفتك بآلاف الاشخاص بشكل يومي وأن ما قاله غير مناسب لا سيما وأن العائلات تخسر محبين لهم بسبب هذا المرض .