وجهت الناقدة الكويتية ” ليلى أحمد ” انتقادات للفنان السعودي ” مهند الحمدي ” خلال حلقة برنامجها ” ع السيف ” .

حيث أشارت ليلى أحمد إلى أن مهند الحمدي لا يملك أي موهبة في التمثيل وترى أن تعبيرات وجهه تكاد تكون واحدة وإنه كان يحتاج للتدريب كثيرا لكي يحسن من أدائه .

فقالت : ” شفت لقاء حلو حق الممثل السعودي مهند الحمدي على إنستغرام كان بيتكلم على أيام دراسته في الكويت للتمثيل لأن أهله ما يرضون وكان ما عنده موارد مالية وعايش على الإندومي فقط يا حرام ” .

وتابعت : ” وبعدين صارت الظروف َصار ياخد بطولات .. في مشكلة تصير هنا مع الممثل هو كإنسان يصلح كمذيع ولكن لو بصينا على كل صورة هنشوف أنه ولا واحدة فيها تعبير كلها شكل واحد .. هذا لا يملك أي موهبة في التمثيل ” .

وأضافت ليلى أحمد : ” المفروض هو زي ما تحدى نفسه ودرس في الكويت َوكان بياكل إندومي كان المفروض يتعب نفسه ويدوب على التمثيل .. لكن فجأة صار بطل مسلسل (جمان) وأحد أبطال مسلسلي (دفعة بيروت ودفعة القاهرة) ” .

واستكملت : ” يعني الفنان ناصر القصبي وعبد الله السدحان وراشد الشمراني مواهب حقيقية في السعودية لم تتطوع الشركات السعودية في دعمهم لكن اللي يظلم مهند إنه شركات الإنتاج السعودية تدعمه لكي يكون بذل .. طب هو لا يملك الموهبة شلون يصير بطل ” .