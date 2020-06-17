عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن رأيها في تطبيق “تيك توك”، الذي يلقى رواجا كبيرا في الفترة الاخيرة، موجهة رسالة الى الامهات بشأن تقديم تسلية أكثر متعة وفائدة لأبنائهن.

وقالت نانسي عجرم في محادثة صوتية مع برنامج “ذا إنسايدر بالعربي” على تلفزيون دبي إن على الأمهات عدم ترك أولادهم ليضيعوا أوقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيق “تيك توك”، لأنها ترى هذا الأمر تضييع للعقل والرأس، بحسب تعبيرها.

وطالبت نانسي عجرم بالعودة إلى الكتاب مرة أخرى ناصحة الأمهات بجعل أولادهن يقرؤون.

كما قالت نانسي عجرم أنها غير معجبة على الإطلاق بفكرة التعليم عن بُعد المعتمدة حاليا بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد، ولكن الجميع مضطر لها حاليا بحسب رأيها.

وأوضحت أن بناتها لديهن كل يوم درس “أونلاين” ينتهين منه الساعة 5 مساء، وفي أغلب الوقت لا يركزن أثناء الدراسة لشعورهن أنهن بالمنزل.

وتابعت: “وحياتك تلات أرباع الأوقات ما في تركيز لأن التعليم أونلاين ولأن الأطفال جالسين في منازلهم مرتاحين ويمدوا ساقيهم ومن الممكن ألا يركزوا مع الدروس وكذلك ألا يلتفتوا إلى الشاشة”.