لا يزال حفل الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، الذي أحيته على تطبيق “تيك توك”، حديث الجمهور ومواقع التواصل الإجتماعي.

وبعد أن طرحت نانسي عجرم الحفل عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، ليتسنى لمن لم يتمكن من متابعتها على “تيك توك” مشاهدتها، تصدّرت “الترند” مجدداً بالمشاهدات وآلاف التعليقات، التي تحدثت عن نجاح الحفل وتميّزه من ناحية اللوحات التي قدّمتها خلاله، هذا إلى جانب إجماع الجمهور على ذكاء نانسي، وتفوقها في تقديم الأفكار المختلفة والجديدة.

وكانت نانسي قد تصدرت بعد الحفل مباشرةً “الترند” العالمي، من خلال نسب المشاهدة والتعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي.







