نانسي عجرم تتعرض لاصابة في حادثة السطو على منزلها.. صورة

نجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم و عائلتها من حادث سطو مسلح , بعدما تمكن سارق ملثم من تخطي نظام الأمن في منزلها يحمل السلاح.

وفي التفاصيل، فقد دخل محمد حسن الموسى (مواليد العام 1989، سوري الجنسية)، فجر اليوم، ملثّماً إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان في جبل لبنان بقصد السرقة.

وتحت التهديد سلم الدكتور فادي الهاشم الذهب و المجوهرات الى السارق , لكن تطور الموضوع لمواجهة بينهما عندما حاول السارق دخول غرفة بناتهما مما اضطر فادي الدفاع عن نفسه و حصل تبادل لاطلاق النار بينهما و تمكن فادي من قتل السارق.

كما تعرضت نانسي لاصابة طفيفة في رجلها خلال المواجهة . و حالياً يتواجد فادي في أحد مراكز الشرطة للادلاء بإفادته حول الحادث.