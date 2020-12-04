فاجأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها بعد ظهورها بملامح مختلفة إذ بدا وجهها منتفخًا وذلك في فيديو جديد نشرته عبر حسابها على انستغرام ترويجا لاحد البرامج التعليمية والترفيهية للاطفال.

وكان لافتا للكثيرين أن نانسي بدا على ملامحها شيء من الاختلاف عما ظهرت عليه في إطلالاتها في الآونة الأخيرة، ولفتوا أنها أطلت بوجه منتفخ، متسائلين ما إذا كانت حاملا بطفل جديد أم أن ملامحها طبيعية، فيما تغزل البعض بجمالها ووجهوا لها كلمات المديح والإشادة.

في سياق آخر حققت الفنانة نانسي عجرم رقما قياسيا جديدا من حيث نسبة المشاهدة على قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، وذلك بعد أن تخطى مجموع مشاهدات الفيديوهات عبر القناة الـ 2 مليار مشاهدة. ويعدّ هذا الرقم قياسيا على موقع الفيديوهات الأشهر في العالم، وتكون من خلاله نانسي عجرم الأولى بين الفنانات، التي تحقق هذه النسبة في الوطن العربي. ويتابع نانسي عجرم عبر قناتها على “يوتيوب” أكثر من 5.25 مليون شخص، وتحقق أغنياتها وأعمالها المصوّرة نسب مشاهدة قياسية تنافس بها أهم الفنانين والنجوم في العالم.

والجدير بالذكر أن نانسي عجرم تعدّ الفنانة العربية الأكثر متابعةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما يفوق الـ 77 مليون متابع على “فايسبوك”، “تويتر”، “إنستغرام” و”يوتيوب”.