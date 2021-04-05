إحتفلت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ ب​عيد الفصح​ مع بناتها “ميلا”، “إيلا” و”ليا”، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لهن أثناء تلوين البيض.

ولفتت الإبنة الصغرى لنانسي “ليا” إهتمام المتابعين، وهي تلون وتأكل البيض، وبدت بغاية الجمال والبراءة.

فصح مجيد للجميع! أمنيتنا بهالعيد و كل عيد نرجع نتنفس و نعيّد بظروف أفضل و الأمور تعود لطبيعتها بكل العالم.



و من هلق لوقتها خليكن إيجابيين، انتبهوا عالأشخاص اللي بتحبوهن، و استفيدوا من وجودن حدكن. و انشالله بتبقى إيامنا كلها أعياد و بيرجع بلدي لبنان كمان، متل ما دايمًا كان — Nancy Ajram (@NancyAjram) April 4, 2021



وكانت نانسي قد عايدت متابعيها ومحبيها بمناسبة العيد، وكتبت في صفحتها الخاصة: “فصح مجيد للجميع! أمنيتنا بهالعيد و كل عيد نرجع نتنفس و نعيّد بظروف أفضل و الأمور تعود لطبيعتها بكل العالم. و من هلق لوقتها خليكن إيجابيين، انتبهوا عالأشخاص اللي بتحبوهن، و استفيدوا من وجودن حدكن. و انشالله بتبقى إيامنا كلها أعياد و بيرجع بلدي لبنان كمان، متل ما دايمًا كان”.