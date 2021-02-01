شاركت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة صور من اجواء احتفالها بعيد ميلاد ابنتها الصغرى “ليا”، مع زوجها فادي الهاشم وبناتها،

ووجهت عجرم رسالة إلى ابنتها قائلة: “أنتِ فرحة البيت.. عيد ميلاد سعيد للنجمة الصغيرة الساطعة في عائلتنا.. “ليا” تكمل العامين”.

وأظهرت الصور جانبًا من الاحتفال بعيد الميلاد، وسط الزينة وألعاب الأطفال وشقيقات ليا ميلا وإيلا،

وقد لفت الانظار قالب الحلوى الذي كان على شكل قطار كتب عليه اسم “ليا” مع رقم 2 في إشارة الى احتفالها بعامها الثاني.

وحظيت الصور بتفاعل كبير بين معجبيها على مواقع التواصل الإجتماعي.ويشار الى أن الفنانة نانسي عجرم، مولدتها الثالثة ليا في الأول من شهر شباط 2019، ودائما ما تنشر الفنانة نانسي عجرم الصور مع أطفالها على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.