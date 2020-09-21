حالة من الجدل الشديد أثارتها الفنانة نانسي عجرم خلال الساعات الماضية عقب مشاركتها لجمهورها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام، بمجموعة من الصور ظهرت من خلالها بإطلالة جديدة أشاد بها الكثيرين، ولكن كانت المفاجأة بالنسبة للجميع هي إنخفاض وزنها بشكل كبير،

واختارت النجمة اللبنانية إطلالات شبابية كاجوال بسيطة وانيقة عبارة عن بنطال أسود ضيق مع “سويت شيرت” بتصميم مميز بألوان متناسقة، وبدت نانسي في غاية النحافة وببطن مسطحة بشكل الامر، وهو ما ركز عليه العديد من المتابعات اللواتي تساءلن عن السبب، معربين عن قلقهن على صحتها، في حين طلبت أخريات الحمية الغذائية التي تتبعها باستمرار للمحافظة على رشاقتها ونحافتها المفرطة.

في سياقٍ آخر، تصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم “التريند” بعد تقديمها الحفل الغنائي الثاني “أون لاين”، من خلال منصة “تيك توك”، وكانت إطلالاتها وأجواء الحفل حديث الناس كالعادة، وذلك بعد تأجيل بسبب انفجار مرفأ بيروت في اغسطس الماضي. وفقًا لم ذكره برنامج ET بالعربي.

البرنامج عرض جانبا من أجواء حفل نانسي عجرم، الذي تم تقسيمه إلى عدة أقسام، ظهرت في كل منها بإطلالة مختلفة مبهجة، وتميز الحفل بمستوى إنتاجه المرتفع وبالديكور الرائع، كما فاجأت نانسي عجرم متابعي الحفل بفريق من الأطفال يعزف مختلف الآلات الموسيقية، شاركها أداء أغنية “يا طبطب”.