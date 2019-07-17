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نانسي عجرم تحذر من إقحام اسمها في حملات دعائية!

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نانسي عجرم

نانسي عجرم

حذرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم من أي محاولات لإقحام اسمها في أمور وحملات دعائية لا علاقة لها بها.

وكتبت نانسي عبر حسابها على “تويتر”: توضيح، لا علاقة لي بأي منتج يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات منسوبة لي”.

وأضافت: “أحذر من إقحام اسمي في أمور وحملات دعائية لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد”.

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توضيح: لا علاقة لي بأي منتج يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الإجتماعي بتصريحات منسوبة لي.. وأحذر من اقحام اسمي في أمور وحملات دعائية لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد.

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