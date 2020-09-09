نشرت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم صورة جديدة لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ارتدت خلالها بلوزة تميل إلى اللون “الهافان” وبنطلون جينز أزرق ممزق من منطقة الركبة،

وعلقت نانسي عجرم على الصورة التي بدت فيها كـ “مودل” داعية متابعيها الى التفاؤل كاتبة: “الأشياء الجيدة تأتى على الطريق.. فقط لا تتوقف عن السير”.

على جانب آخر، انتهت نانسى عجرم من تسجيل أغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية فى ألبومها الجديد، الأولى بعنوان “بدى حدا حبوا”، والثانية” أول أيامه”، من كلمات أحمد ماضى، ألحان زياد برجى، توزيع الموسيقى هادى شرارة.