فاجأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها بإحيائها حفلا غنائيا لصاحل ا لشركة “هيرو” في قصر عابدين بمصر وذلك بعد أيام قاليلة من وفاة حماتها.
فقد أحيت نانسي عجرم حفلا خاص لشركة “هيرو” في قصر عابدين، وارتدت Jumpsuit أسود اللون مزين بزهور على الجانبين باللون الفضي.
وكانت “عجرم” قد تعاقدت مع شركة “هيرو” لإحياء الحفل في هذا الموعد، ولم تستطع الاعتذار، لأن التعاقدات يصعب إلغاؤها.
وكانت نانسي عجرم قد بررت إحيائها الحفل قبل وصولها الى مصر بتغريدة شكرت فيها كل من قدم لها التعازي ثم قالت: “الحياة تستمر إذا مش كرمالنا كرمال اللي منحبّن.”.
وكانت قد توفيت السيدة جمال بديع نهرا، أرملة ميشال طانيوس الهاشم، والدة الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، يوم 28 أيار/مايو الماضي.وقد إعتذرت عائلة الفقيدة عن تقبل التعازي، نظراً للظروف الصحية الراهنة وحرصاً على سلامة الجميع،