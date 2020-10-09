طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أحدث أغانيها والتي تحمل اسم “إلى بيروت الأنثى”، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي،

ونشرت نانسي عجرم مقطع قصير من الاغنية عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “من قصيدة إلى بيروت الأنثى، مع الاعتذار للشاعر الكبير نزار قباني، ألحان هشام بولس، توزيع باسم رزق”.

جدير بالذكر أن أغنية “إلى بيروت الأنثى”، مأخوذة عن قصيدة الشاعر نزار قباني “إلى بيروت الأنثى مع حبي”، والتي قدمها قبل 39 عام وتحديداً سنة 1981،

وتقول كلمات قصيدة قصيدة “إلى بيروت الانثى مع الاعتذار” للشاعر الراحل نزار قباني:

آه يَا عُشَّاقَ بَيرُوتَ القُدَامَى

هَل وَجَدتُم بَعدَ بَيرُوتَ البَدِيلاَ ؟

إِنَّ بَيرُوتَ هِيَ الأُنثَى الَتِي

تَمنَحُ الخَصبَ وَتُعطِينَا الفُصُولاَ

إِن يَمُتْ لُبنَانُ … مِتُّم مَعَهُ

كُلُّ مَن يَقتُلُهُ … كَانَ القَتِيلاَ

كُلُّ قُبحٍ فِيِه …. قُبحُّ فِيكُمُ

فَأَعِيدُوهُ كَمَا كَانَ جَمِيلاَ

إِنَّ كَوناً لَيسَ لُبنَانُ فِيهِ

سَوفَ يَبقَى عَدَماً أَو مُستَحِيلاَ

كُلُّ مَا يَطلُبُهُ لُبنَانُ مِنكُم

أَن تُحِبُوهُ ……. تُحِبُّوهُ قَلِيلاَ