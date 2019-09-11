نانسي عجرم تكشف أسباب اعتذار كاظم الساهر وتامر حسني عن الموسم الجديد من ” the voice kids “

في حوار الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” مع مجلة لها كشفت عن أسباب عدم مشاركة الفنان كاظم الساهر والفنان تامر حسني في لجنة تحكيم برنامج ” the voice kids ” في موسمه الجديد .

فقالت نانسي أن تامر حسني قد اختلف بعد مفاوضات بينه وبين إدارة ” mbc ” ولم يتفقا .

أما عن كاظم الساهر فقالت أن كل ما تعلمه هو أن كاظم كان يرغب في الراحة .

وأكدت نانسي إنه بالنسبة إليها فهي تحب كثيرا الأطفال وقالت : ” أي عمل يطرح علي يخصهم لا أتوانى عن المشاركة فيه ” .

وعن علاقتها بزميليها الجدد في لجنة تحكيم البرنامج كلا من عاصي الحلاني ومحمد حماقي أشارت إلى أن علاقتها جيدة مع الجميع .. وأن عاصي الحلاني لطيف وأجواؤه حلوة ومحمد حماقي يحب الأطفال .