نانسي عجرم تنشر صوراً جديدة لطفلتها الصغيرة وتقول: “صباح البراءة”

شاركت النجمة نانسي عجرم متابعيها عبر خاصية “الستوريز” على تطبيق انستغرام بصور لها مع طفلتها الصغيرة ليا.
وظهرت النجمة اللبنانية في الصور وهي تحمل طفلتها الشقراء، وتحرص على اخفاء وجهها واكتفت بتصوير شعرها وملابسها من الخلف وكتبت عليها: “صباح البراءة”.
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Start your day with the Angelic faces and soul😍😇💙💛🙏 #MamaStar #BabyLya #Lya __ – #NancyAjram #BestIdolNA #TheQueenofhearts #LegendStar #Queenofpopmusic #spreadthenancylove #soproudofnancyajram #InternationalArtist #3ajarem #NancyAjramLovers #NancyAjramClub #NancyAjramFans #نانسي_عجرم #نانسيات #ملكة_القلوب #ملكة_التواضع #فراشة_الغناء_العربي #سفيرة_النوايا_الحسنة #معشوقة_الجماهير #نانسي_عجرم_الرقم_الصعب #نجمة_الاجيال #أميرة_الغناء_العربي #أميرة_المسرح #عجارم
نالت الصور اعجاب الالاف من محبيها الذين سارعوا الى تداول الصور وعبروا عن حبهم الكبير لنجمتهم المفضلة التي تحرص دائماً على مشاركتهم بظاجدد صورها مع أطفالها وزوجها.
يذكر بأنها ليست المرة الاولى التي تنشر فيها نانسي صور طفلتها الصغيرة بل سبق ونشرت صورة تجمعها بها، لا سيما وانها من النجمات القلائل اللواتي لا يمتنعن عن نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.