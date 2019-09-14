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نانسي عجرم تنشر صوراً جديدة مع ابنتيها على البحر

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nancy ajram000

أمضت الفنانة نانسي عجرم يوماً صيفياً مع ابنتيها الكبيرة ميلا والوسطى إيلا على البحر، قبل بدء العام الدراسي.
وأحبت نانسي أن تكون مع ابنتيها وصديقاتهن اللاتي أمضين يومهن على شاطئ البحر ومارسن بعض الهوايات المائية.
كما نشرت نانسي مجموعة أخرى من الصور علقت على إحداها 9\9\2019 إنه يوم جيد، ولم يعرف ما إذا كانت تقصد بكلامها أن هذا اليوم جيد بسبب تكرار رقم 9 فيه، أم لأنها تصور عملاً جديداً في هذا اليوم..
نانسي عجرم سوف تطل مع عاصي الحلاني ومحمد حماقي مدربين في موسم جديد من برنامج “ذا فويس كيدز”، كما أنها سوف تطرح أغنيتين مصورتين جديدتين قبل طرح ألبومها الجديد، ريثما يصبح جاهزاً للطرح.nancy ajram000

nancy ajram000

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