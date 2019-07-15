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نانسي عجرم تنشر صورة مع والدتها.. والجمهور يعلّق: “مين الام و مين الابنة”

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nancy ajram mom

بعد أن نشرت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهرت فيها إلى جانب والدتها لتتناولا الغداء معا، علق المتابعون على الصورة مشيرين إلى أن والدة عجرم ما زالت تتمتع برشاقتها وأنها كل ما تقدمت بالسن تظهر بشكل أصغر.

ومن بين التعليقات التي وردت: ” مين الام و مين الابنة في الصورة “.

ولا شك في أن عجرم تعتبر العائلة من الأولويات في حياتها، وهذا ما نلاحظه من خلال الصور التي تنشرها على صفحاتها.

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