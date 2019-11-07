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نانسي عجرم من دون ماكياج: “الابتسامة تنبع من القلب”

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نانسي عجرم

نانسي عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة لها جديدة وهي تبتسم، وبدت طبيعية من دون ماكياج.

وأشارت نانسي إلى أنّ الابتسامة تنبع من القلب عندما يشعر الإنسان بالسلام، في إشارة إلى أنها تعيش سلاماً داخلياً وتشعر بالطمأنينة.

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When the heart feels blessed the smile is real💕

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كما نشرت نانسي عجرم مقطع فيديو من حفلتها الأخيرة في القاهرة وعبرت عن سعادتها بتداعيات الحفلة وعلقت على الصور بقولها، ” ليلة لا تنسى”.

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