نانسي عجرم وبناتها لعب متحركة في عيد البربارة

احتفلت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ بعيد البربارة الذي يصادف عشية يوم الثلاثاء 3 تشرين الأول من كل سنة. حيث ارتدت ملابساً تنكرية هي وبناتها وظهرن على شكل اللعب المتحركة، إذ ارتدت نانسي عجرم بيجاما منقطة باللون الأسود ووضعت على رأسها الشعر المستعار الطويل باللون الزهري. وشاركت أيضاً بناتها في هذه المناسبة وجعلتهن يرتدين الملابس نفسها واعتمدت كل واحدة منهنّ لون شعر مستعار معيّن.

ونشرت نانسي عجرم صورة جمعتها ببناتها اللواتي ظهرن كاللعب المتحركة في الصورة وبألوان مختلفة ونشرتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليها قائلة :”هاشلي بربارة مع بنات الحارة”. وهذه العبارة يرددها المحتفلون بهذه المناسبة.